ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عبر الحريري.. رسالة إماراتية عاجلة إلى لبنان

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:49 م
الحريري وبن زايد
الحريري وبن زايد
Advertisements
محمود نوفل
أكد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الدولة الإماراتية لن تتوانى عن الوقوف مع الشعب اللبناني، لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية. 

جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اللبناني المكلفة سعد الحريري في قصر الشاطئ. 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بجانب  جائحة " فيروس كورونا المستجد" وتداعياتها على المستويات المختلفة، وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

كما اطلع  ولي عهد أبوظبي على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وبدوره أعرب بن زايد عن أمله في إتمام مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية، وتتجاوز الخلافات، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان.

من جانبه، قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح "مسبار الأمل"، في الوصول إلى كوكب المريخ، مثمنا مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام، ودعمها له في مواجهة جائحة كورونا. 

وفي نهاية اللقاء عبر الحريري عن امنياته بالسلامة  للإمارات وشعبها من كل مكروه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فخرا للعرب.. العاهل البحريني يبعث برقيات تهنئة لقادة الإمارات بعد نجاح مسبار الأمل

تزرعون الأمل في نفوسنا.. الحريري يهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل

أمر هام.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيسا عربيا بقصر الشاطئ

الصحف الإماراتية: حاكم دبي يمدد مهلة بناء الأراضي الممنوحة للمواطنين.. لقاء الحريري وماكرون يمهد لتفعيل المبادرة الفرنسية في لبنان.. والديمقراطيون يحذرون من مغبة عدم محاكمة ترامب وترشحه للرئاسة مجددًا

محمد بن زايد والرئيس الأوكراني يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

ترشيحاتنا

خروج 17 مصابا .. ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

غابت الإنسانية.. 3 أشخاص يحرقون طفلا سعوديا بسبب موبايل.. وتحرك عاجل من السلطات

أول رد من عبدالله جمعة بشأن رحيله عن الزمالك

للرجال فقط.. تناول اللفت يوميا وشاهد تأثيره على صحتك

فستان فوق الركبة .. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة