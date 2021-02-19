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مرأة

دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتتميز الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ بجمالها الطبيعى بعيدا عن زمن نفخ الشفايف وحقن البوتكس؛ فهى تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الأسود الداكن واحمر الخدود وهو ما يجعل إطلالتها بسيطة. 

وتتألق ياسمين عبد العزيز؛ فى الفترة الأخيرة بإطلالة عديدة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس أنيقة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى. 

وفى هذا السياق، ننشر لكم مجموعة من الصور الجديدة الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها. 
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
دون نفخ شفايف.. أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز وزوجها تكشف عن جمالها الطبيعي
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