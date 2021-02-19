الصحة عن الزيادة السكانية: كنا في سوهاج وقالوا لينا ممكن نتكلم معاكم بعد الطفل الخامس.. فيديو

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إن هناك دوافع كثيرة وراء ظاهرة الانفجار السكاني.





وأضاف "توفيق"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك دوافع إنجابية كثيرة ، تختلف من محافظة لأخرى، معقبا: "كل شخص معتقد أنه علي صواب، وإن العيل يأتي برزقه".





وأكمل نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، تصريحاته: "الكثير من الأفراد يرون أنه لا بد أن يخلف ذكرًا، وأن يكون الوريث موجودا.. يقول مش مهم أخلف 18 ، المهم أخلف ولد"، مؤكدا: "دوافع الإنجاب موجودة بكثرة ومتأصلة".



