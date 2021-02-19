بعد مد إجارة نصف العام .. تعليمات جديدة بشأن امتحانات حقوق عين شمس

وقال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه تم الانتهاء من رفع جميع المحاضرات، والاطمئنان علي وصول جميع المقرارات لجميع الطلاب دون اي معوقات.

وأكد الدكتور ناجي علي تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالامتحانات مشددا علي التزام جميع الطلاب والعاملين وهيئة أعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتطهير المدرجات.

الجدير بالذكر ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات.





واستعرض د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية، خلال الاجتماع منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS( Universty Management System) والذي تم تدشينه واستحداثه تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية، وبما يضمن أعلى معايير الدقة والسرعة في إعداد وإظهار النتائج بكل شفافية ويسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.





كما تم استعراض عوامل أمان النظام وآليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح وكيفية حساب المعدل التراكمي، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام وكذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.





جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.