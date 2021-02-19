أجدع طفل.. فلوباتير بائع أقلام في المترو وطالب صباحا: الشغل مش عيب.. صور

شجاعته غير المعهودة مقارنة بسنه الصغير كانت سببا في اتخاذه قرار قبل شهرين بمساعدة والده في إدارة المنزل وتحمل الأعباء المالية، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ألزمته الفراش، ليتخذ الابن في الصف الأول الإعدادي قرارا بالعمل لبيع منتج في الشارع وعربات المترو دون معرفة الأب.



تواصل «صدى البلد» مع الطفل فلوباتير سامح صاحب الـ 13 عاما، بعدما حاز على لقب «أجدع طفل في مصر» من العديد من الأشخاص الذين قابلوه مصادفة وقرروا نقل لقائهم معه عبر مواقع العالم الافتراضي، حبا في شجاعته ولباقته وكذلك التطور السريع لمهاراته في البيع.



يروي فلوباتير سبب تواجده للبيع في الشارع، وكان ذلك بعد إصابة والده، الذي يعمل في محل لأجهزة الموبايل، وبسبب شعوره بتحمل المسئولية ودوره اخبر إخوته وأعمارهم (4 و5 أعوام) كـ رب أسرة صغير خلال فترة مرض والده، قرر بيع منتج بسيط وهو قلم يتم استخدام حامل للهاتف، "عرضت الفكرة على ماما وساعدتني وشجعتني وخالو جابلي المنتج انزل بيه".



حال موافقة الشخص تتم عملية البيع بنجاح، وحال رفضه ينصرف فلوباتير في هدوء قائلا: "شكرا ليك اتشرفت بمعرفتك".. أسلوبه اللبق وقدرته على إدارة حوار مقنع كانت سببا في إثارة فضول الموجودين بعربات المترو، للشراء أو الحديث معه ومعرفة قصته وسبب تواجده للبيع، "بيقعدوا يتكلموا معايا ويعرفوا انا بنزل ليه.. عشان شكلي ابن ناس".



يسير فلوباتير في كامل أناقته متخذا الإجراءات الاحترازية من عدوى كورونا، من خلال ارتداء قناع وجه وقفازات وحمل الكحول بشكل دائم، مرت الأيام بهذا الشكل حتى تعافي الأب ومفاجئته بأن الطفل الصغير أصبح رجلا قادرا على التصرف في الأزمات.



عدة مهارات تعلمها الطفل في الصف الأول الإعدادي، مثل الثقة في النفس، وإدارة الحوار، وتعلم مهارات الإقناع، وتحمل المسؤولية "دي حاجات متعلمتهاش في المدرسة"، مما دفعه للاستمرار في عمله خاصة بعد النجاح الذي حققه وتواصل محلات ومكتبات معه للشراء منه، ويقول: "فكرت وضيفت منتجات تانية أشتغل فيها".

إدارة الوقت بنجاح تعد العامل السري لنجاح فلوباتير، بين الدراسة في فيصل والعمل في المترو والشارع والحفاظ على أوقات الصلاة، ويرجع الفضل في ذلك إلى والدته، "منظمة ليا وقتي وبتساعدني دايما أخلص اللي ورايا، والتجربة دي فرقت معايا في حياتي" كما قال لـ «صدى البلد»، وينوي الاستمرار في مشروعه حتى تحقيق حلمه والالتحاق بكلية الهندسة.

