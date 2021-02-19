ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وثائق .. أردوغان ينقل مقاتلي "داعش" إلى سوريا عبر رحلات سياحية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:48 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمد موسى، وثائق جديدة مسربة تكشفت النقاب عن إدارة السلطات التركية لرحلات نقل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من إسطنبول إلى المحافظات الحدودية مع سوريا، على أنها رحلات بغرض البحث عن عمل أو زيارات سياحية.


ولفت محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الوثائق أوضحت أن 12 من مقاتلي داعش الإرهابي من الأجانب المحتجزين من الصين وروسيا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى أدلوا بشهادات أمام القضاء، وقالوا إنهم كانوا إما في رحلة لزيارة المعالم السياحية في المقاطعات الحدودية التركية، أو أنهم كانوا يبحثون عن وظيفة، ومن الواضح أن إدارة التنظيم أعدت المقاتلين بقصص يمكنهم إخبارها للسلطات إذا تم القبض عليهم.


وأكدت الوثائق أن المقاتلين الأجانب لم يناقضوا بعضهم البعض فقط في تصريحاتهم، لكن شهاداتهم أيضًا لم تتوافق مع الروايات التي قدمها السائقون الأتراك الذين حصلوا على أموال مقابل نقلهم إلى المناطق الحدودية حتى يتمكنوا من العبور إلى سوريا، ويظهر ذلك في شهادة أحد السائقين في المحكمة، الذي قال إنه أراد بالفعل الانضمام إلى داعش والعبور إلى سوريا عبر الحدود رفقة مقاتلي التنظيم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير يكشف تورط تركيا بتمويل "داعش" بالأسلحة والذخيرة ..فيديو

خبراء ومحللون يكشفون عن خطط المخابرات التركية لاحتضان التنظيمات الإرهابية المتشددة

وثائق دولية تثبت ضلوع حكومة أردوغان في دعم وتمويل تنظيم «داعش» الإرهابي

ترشيحاتنا

بالفيديو.. أحمد فهمي يتعرض لحادث مروع في "قارئة الفنجان"

متعة الإيجيبشين ليج.. فريق بالقسم الرابع يحقق إنجازا فريدا لأول مرة في الدوري المصري

مش هنسكت عن الغلط.. محمد الباز يعتذر على الهواء بسبب تامر أمين

خروج 17 مصابا .. ننشر أول صور لحادث انقلاب أتوبيس سياحي بجنوب سيناء

الزمالك يهزم الطيران ويلحق بالأهلي في قمة ترتيب دوري محترفي اليد

السودان يحذر من "كارثة عطش" بسبب سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد أكثر من نصف وزنه.. شاهد كيف أصبح شكل «أسمن طفل في العالم» في أحدث ظهور له

بفستان حرير.. درة تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة