وثائق .. أردوغان ينقل مقاتلي "داعش" إلى سوريا عبر رحلات سياحية

عرض الإعلامي محمد موسى، وثائق جديدة مسربة تكشفت النقاب عن إدارة السلطات التركية لرحلات نقل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من إسطنبول إلى المحافظات الحدودية مع سوريا، على أنها رحلات بغرض البحث عن عمل أو زيارات سياحية.









ولفت محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى أن الوثائق أوضحت أن 12 من مقاتلي داعش الإرهابي من الأجانب المحتجزين من الصين وروسيا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى أدلوا بشهادات أمام القضاء، وقالوا إنهم كانوا إما في رحلة لزيارة المعالم السياحية في المقاطعات الحدودية التركية، أو أنهم كانوا يبحثون عن وظيفة، ومن الواضح أن إدارة التنظيم أعدت المقاتلين بقصص يمكنهم إخبارها للسلطات إذا تم القبض عليهم.









وأكدت الوثائق أن المقاتلين الأجانب لم يناقضوا بعضهم البعض فقط في تصريحاتهم، لكن شهاداتهم أيضًا لم تتوافق مع الروايات التي قدمها السائقون الأتراك الذين حصلوا على أموال مقابل نقلهم إلى المناطق الحدودية حتى يتمكنوا من العبور إلى سوريا، ويظهر ذلك في شهادة أحد السائقين في المحكمة، الذي قال إنه أراد بالفعل الانضمام إلى داعش والعبور إلى سوريا عبر الحدود رفقة مقاتلي التنظيم.