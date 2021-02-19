بالفيديو.. أحمد فهمي يتعرض لحادث مروع في "قارئة الفنجان"

شارك الفنان أحمد فهمي متابعيه بفيديو جديد من كواليس تصوير مسلسله الجديد "قارئة الفنجان" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".









وظهر أحمد فهمي خلال مقطع الفيديو وهو يتعرض لحادث مروع، ويظهر عليها علامات الإصابات الشديدة والجروح فى جسده.









وكتب أحمد فهمي معلقا علي الفيديو: "كواليس قارئة الفنجان قريبا علي شاهد_vip".









وتدور أحداث المسلسل فى إطار 10 حلقات، وتدور قصته حول مجموعة من الأشخاص ويتسبب "أبلكيشن" اسمه "قارئة الفنجان" في قلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يمزج بين الأساطير المخيفة في تراثنا العربي والتكنولوجيا المستخدمة في حياتنا من خلال "أبلكيشن" لديه القدرة على أن يقرأ الفنجان، في إطار من الإثارة والتشويق.









المسلسل من بطولة أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، وتاتيانا مرعب، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.









المسلسل انتهي تصويره منذ أسبوع في بيروت استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد «قارئة الفنجان» التجربة الثانية لمحمد جمعة في عالم الرعب بعد فيلم «أحلام حقيقية».









من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.





يذكر أن أحمد فهمي تحدث عن دوره في العمل، عبر بيان صادر عنه: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية"، متابعًا: "ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا (هيفاء وهبي)".





وأشار إلى أن "خالد رجل طموح، ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها، ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه".





وأعرب أحمد فهمي عن سعادته لتعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي، مُشيدًا بأدائها الفني، قائلًا: "ممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة".





مسلسل أسود فاتح" يحكي حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا لـ العودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.





أحمد فهمي، ممثل ومغني مصري، بدأ حياته الفنية كعازف لآلة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار. وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدل وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على قناة إم بي سي.























