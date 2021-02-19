برلماني: الصعيد منبع التنوير .. وتامر أمين ارتكب جريمة كبرى وألقى بنفسه فى قبضة القانون

أدان الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بشدة إساءة الإعلامى تامر أمين للمرأة والرجل الصعيدى، مؤكدًا أن حديث تامر امين عن صعيد مصر يجب أن يعاقب عليه طبقًا لقانون العقوبات لأنه عبارة عن سب لابناء وجماهير الصعيد، مؤكدًا أن العقوبة تصل إلى الحبس.





وطالب "رمزي " فى بيان عاجل قدمه للدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ليس ضد تامر امين، ولكن ضد القناة التى سمحت له بالإساءة لصعيد مصر، مؤكدًا أن تامر أمين يبدو أنه لا يعرف ولايعى جيدًا القيم والتقاليد والمبادئ التى تربى عليها كل أهل صعيد مصر، ويبدو أنه يجهل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد .





ولفت عضو مجلس النواب إلى أن صعيد مصر تخرجت منه شخصيات عامة رائدة في كافة المجالات، أمثال العظيمة هدى شعراوى رائدة الحركة النسائية على مستوى مصر كلها فى العشرينيات من القرن الماضى وهناك الكاتبة والمبدعة نعمات أحمد فؤاد رائدة التنوير والثقافة وهى من مغاغة بالمنيا والمخرجة انعام محمد على من مطاى بالمنيا والمستشارة تهانى الجبالى أول قاضية مصرية وهى ملوى بالمنيا وهناك الملكة نفرتيتي والملكة حتشبسوت.





وتابع النائب، إضافة الى رواد الفن الذين كانوا من صعيد مصر امثال سعاد حسنى ومرفت امين وسناء جميل وأحمد بدير ونجاة الصغيرة وعائلة أبو عوف وغيرهم وقال الدكتور ايهاب رمزى ان الزعيم الراحل خالد الذكر الرئيس جمال عبد الناصر كان من قرية بنى مر بأسيوط، وهناك رائد التعليم والتنوير الدكتور طه حسين أحد أبناء المنيا وهناك الشيخ رفاعة الطهطاوى والدكتور محمد سيد طنطاوى وصلا الى منصب شيخ الأزهر الشريف وهما من قلب صعيد مصر من سوهاج وحاليا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف متعه الله بالصحة والعافية.





وأكد الدكتور إيهاب رمزى أنه اذا كان صعيد مصر لم ير النور فى العهود السابقة، إلا أن الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد الاعتبار لصعيد مصر الذى يشهد العديد من المشروعات القومية الأخرى، مؤكدًا أنه لا يجب أن نلعن الظلام وإنما علينا أن نضيء شمعة وكان يجب على تامر أمين أن يطلق مبادرة مثلًا لتشغيل شباب الصعيد.



