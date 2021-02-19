نائب المنيا يرد على تامر أمين بشأن الصعيد: المرأة وزيرة ونائبة وكاتبة ومفكرة

أعلن النائب ناصر شعبان هدية، عضو مجلس النواب، بكل العبارات رفضي واستهجاني لما بدر من تصريحات مسيئة وغير مسؤولة، والتي تخالف كل مواثيق الشرف الإعلامي ومدونات السلوك المهني، وتهدد أسس السلم الاجتماعي والوطني.





وأشار "شعبان"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن ما قيل في حق أهالي الصعيد والمرأة الصعيدية غير مقبول تماما، وأضاف قائلا: "أن أهل الصعيد أهل العلم والمرأة الصعيدية التي انجبت عالم، جراح، سفير، وزير، ورئيس جمهورية.









وتابع عضو مجلس النواب: "المرأة الصعيدية التي أصبحت وزيرة ونائبة وكاتبة ومفكرة كيف لشخص يجهل قدرها أن يصفها بانها خدامة وهي بالمناسبة صفة لا تعيب انسان في شيء بل تعيب من قالها او يعتبرها شيء مهين".









وأكد النائب ناصر شعبان هدية، على أننا نعي تماما خطورة الزيادة السكانية ونعرف إنه يجب علينا مواجهتها بالتوعية لكن لا نقبل الإهانة ابدا لأهالينا واهلي الذين أمثلهم ومن بدأت الحضارة من ارضهم، لافتا كما وعدت واقسمت أن ارعي مصالح الشعب رعاية كامل فلن اتهاون ابدا في حقكم وحقي أنا شخصيًا وسأقوم بكافة الاجراءات لمحاسبة من أخطأ.











