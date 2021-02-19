محمود البسيوني يكتب: أستسمحك عذرًا

إلي الخطوات المترددة والقرارات المتسرعة
إلي كل محاولات التأقلم مع الاختيارات الخاطئة
إلي عدم الإنصات لهذا الصوت بداخلي
وتجاهل حقائق واضحة كالشمس
أقول شكرًا
إلى الجدران التي احتميت بها يوما
والأسوار التي قمت ببنائها بدون قصد
إلي وقت الهروب لأحلام اليقظة، وساعات السكون
إلي الحرائق التي اشعلتها عمدا بكل الجسور
أقول شكرًا
إلي الحروب والانتصارات الزائفة
اإي الأعذار الواهية ولحظات السعادة الضائعة
إلي الثمن الباهظ لدروس الحياة
إلي الجروح التي لم ولن تلتئم
والشعور المتواضع بكل ما خلفته سنوات العمر من ندوب
أقول شكرًا
إلى الطفل الصغير الذي كنته يوما
أستسمحك عذرًا ... فهذه هي الحياة.