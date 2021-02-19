محمود البسيوني يكتب: أستسمحك عذرًا

إلي الخطوات المترددة والقرارات المتسرعة

إلي كل محاولات التأقلم مع الاختيارات الخاطئة

إلي عدم الإنصات لهذا الصوت بداخلي

وتجاهل حقائق واضحة كالشمس

أقول شكرًا





إلى الجدران التي احتميت بها يوما

والأسوار التي قمت ببنائها بدون قصد

إلي وقت الهروب لأحلام اليقظة، وساعات السكون

إلي الحرائق التي اشعلتها عمدا بكل الجسور

أقول شكرًا





إلي الحروب والانتصارات الزائفة

اإي الأعذار الواهية ولحظات السعادة الضائعة

إلي الثمن الباهظ لدروس الحياة

إلي الجروح التي لم ولن تلتئم

والشعور المتواضع بكل ما خلفته سنوات العمر من ندوب

أقول شكرًا





إلى الطفل الصغير الذي كنته يوما

أستسمحك عذرًا ... فهذه هي الحياة.