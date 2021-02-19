ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: أستسمحك عذرًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:58 م
صدى البلد
Advertisements
إلي الخطوات المترددة والقرارات المتسرعة
إلي كل محاولات التأقلم مع الاختيارات الخاطئة
إلي عدم الإنصات لهذا الصوت بداخلي 
وتجاهل حقائق واضحة كالشمس 
أقول شكرًا 

إلى الجدران التي احتميت بها يوما
والأسوار التي قمت ببنائها بدون قصد 
إلي وقت الهروب لأحلام اليقظة، وساعات السكون
إلي الحرائق التي اشعلتها عمدا بكل الجسور 
أقول شكرًا

إلي الحروب والانتصارات الزائفة 
اإي الأعذار الواهية ولحظات السعادة الضائعة
إلي الثمن الباهظ لدروس الحياة 
إلي الجروح التي لم ولن تلتئم
والشعور المتواضع بكل ما خلفته سنوات العمر من ندوب
أقول شكرًا

إلى الطفل الصغير الذي كنته يوما 
أستسمحك عذرًا ... فهذه  هي الحياة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد بالجملة.. تناول كوب من الشوفان قبل النوم وشاهد النتيجة

لكمة في المعدة تودي بحياة طفل.. والأم وعشيقها وراء القضبان

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تخفي سنها الحقيقي