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أخبار العالم

الأردن.. شاهد لحظة وقوع حادث مروع وترديد قائد المركبة الشهادتين

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:14 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمود نوفل
تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحـادث مروع لاصطدام سيارتين على طريق سريع في الأردن.

ووثق أحد الركاب بجانب السائق في احدي السيارات، لعملية القيادة وسط أجواء غابرة، بسرعات عالية، وهو ما أدى في النهاية إلى الاصطدام بسيارة ، بقوة شديدة.

وأبان الفيديو أحد المصابين وهو يئن من شدة الاصطدام، ثم قام بترديد الشهادتين، قبل أن ينقطع الكلام بشكل تام.

فيما وجه عدد من  رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللوم لقائد السيارة على اندفاعه وقيادته بسرعات عالية في مثل هذه الأجواء، متمنين لكافة الركاب الخروج سالمين من الحـادث.

وبينت وسائل إعلام اردنية نقلا عن مصادر  أن شقيق السائق كشف حالته الصحية، حيث أكد أنه يعاني من نزيف في الرئة وكسر في الكتف، بالإضافة إلى كسور في عدد من الأضلاع، موضحًا أنه يخضع للعلاج الآن في مستشفى النديم بمنطقة ماديا بالأردن.
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