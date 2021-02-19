برلماني: نرفض الإساءة الإعلامية لفتيات الصعيد والحط من شأن أهله

أكد النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، رفضه التام الإساءة لأبناء وبنات الصعيد، عبر بعض البرامج المنفلتة التي يتصدرها إعلاميون على قدر كبير من الجهل وعدم القدرة على مخاطبة جموع المصريين، باسلوب إعلامي محترم وعرض قضاياهم بشكل متحضر.





وأشار قاسم في تصريحات له اليوم، إلى رفضه التام للتصريحات البذيئة الصادرة عن الإعلامي تامر أمين، والتي قال فيها إن أبناء الريف والصعيد ينجبون فتيات للدفع بهن للقاهرة للعمل، كخادمات في المنازل وغيرها من الإهانات التي تضمنها ظهوره الأخير.





وقال عضو مجلس النواب، إن الصعيد مليء بالكفاءات ومليء بالشباب والفتيات، اللاتي يعتبرن مثالا للتفوق والعبقرية في مجالات عديدة.





وأضاف نائب البحر الأحمر، أنه مؤيد تماما لقرار المجلس الأعلى للإعلام وقف برنامج تامر أمين واستدعائه للتحقيق للنظر في المخالفات والاهانات التي خرجت منه في حق الصعيد وفتيات الصعيد.

وشدد النائب سيد قاسم، على ضرورة أن يتخلى بعض الإعلاميين عن منهج الألفاظ النابية والتناول الوقح للقضايا الاجتماعية وحركات الأيدي والعيون البذيئة والمقززة؛ لأنهم يظهرون على جمهور من ملايين المشاهدين، ولا بد أن يكونوا في مظهر متحضر ويقدموا إعلاما هادفا وراقيا.



