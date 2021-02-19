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برلمان

برلماني يطالب بعقاب رادع ضد تامر أمين يتناسب مع حجم إهانته للصعايدة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:55 م
النائب محمد الدابي
النائب محمد الدابي عضو مجلس الشيوخ
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القسم السياسى
قال النائب محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ ، إن تصريحات الإعلامي تامر أمين بشأن أبناء وبنات الصعيد وبالأخص قوله "البنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خدامات" أهانت الصعايدة وجرحت كرامتهم، لذلك لابد من اتخاذ عقوبات رادعة ضده من قبل الجهات الإعلامية.

وأشاد الدابي خلال تصريحات له، بقرار المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين، بوقف برنامج تامر أمين وإحالته للتحقيق على ما بدر منه، مطالبا ألا تقتصر العقوبة على الايقاف فقط بل لابد من اتخاذ عقاب رادع يتناسب مع حجم إهانته لأهالي الصعيد والريف.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزير الدولة للإعلام بالاعتذار لأهالي الصعيد والريف على تصريحات الإعلامي المهينة، على أن يتم تجنب مثل هذه التصريحات في المشهد الإعلامي حفاظا على كرامة المواطنين التي كفلها لهم القانون والدستور.

واشار نائب البحر الأحمر إلى أن تصريحات تامر أمين أثارت الرأي العام على مدار الساعات القليلة الماضية وبالأخص الشارع الصعيدي ولم يفلح اعتذاره وتراجعه بشأن تصريحاته، فمثل هذه الإهانات لا يشفع فيها الاعتذار، مشددا: "الصعيد خط أحمر".
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