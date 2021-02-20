بمساحة 97.5 متر.. محافظة القاهرة تطرح 144 وحدة سكنية للبيع في السلام.. تفاصيل

١ - بيع 48 محلا تجاريا بمشروع أها لينا ٢ بحى السلام أول بمساحات من (٤٠ م٨٤:٢ م٢) - تأمين دخول المزاد 2100 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.



٢ - طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات لبوفيه بحى الزاوية الحمراء - تأمين دخول المزاد 700 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.



٣ - طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات لبوفيه بحى الوايلى تأمين دخول المزاد 500 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.

٤ - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية المحمول أعلى سطح مبنى حى حلوان تأمين دخول المزاد 8606 جنيهات - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.



5- طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية المحمول بساحة إنتظار السيارات - أمام جامعة حلوان. تأمين دخول المزاد 15060 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.



٦ - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية محمول جزء من أعلى سطح مجمع الأحياء بشبرا. تأمين دخول المزاد 7200 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.











٧ - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية محمول بأجزاء متفرقة من سطح مبنى حى السيدة زينب تأمين دخول المزاد 5800 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.











ثالثا: جلسة مزاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا بمركز شباب أهالينا ٢ مساكن أها لينا من شارع جمال عبد الناصر مدينة السلام ويتم خلالها طرح ٩٨ محلا تجاريا بمشروع الإسكان الاقتصادى الأسمرات» ١، بحى الأسمرات بمساحات تتراوح من 19.5 م ٢ إلى 65.6م٢، تأمين دخول المزاد ٤٨٠٠ جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.









