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محافظات

بمساحة 97.5 متر.. محافظة القاهرة تطرح 144 وحدة سكنية للبيع في السلام.. تفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 09:59 ص
محافظة القاهرة تطرح
محافظة القاهرة تطرح 144 وحدة سكنية للبيع في السلام
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عبد العزيز جمال
أعلنت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات «إدارة التعاقدات» بالمحافظة، عن بيع وحدات سكنية ومول تجاري ومحلات تجارية وطرح حق استغلال «بوفيهات» ومحطات تقوية محمول بحى السلام أول وحى الزاوية الحمراء وحى الوايلى وحى حلوان وحى شبرا وحى السيدة زينب وحى الأسمرات.


وجاءت التفاصيل  كالتالي: 

أولا: جلسة مزاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٢/٢١ الساعة ١٢ ظهرا بمركز شباب أهالينا ٢ - مساكن أهالينا من شارع جمال عبد الناصر مدينة السلام.

١ - بيع مول تجارى مكون من ( بدروم دور أرضى دور أول) بمشروع أهالينا ١ بحي السلام أول بمساحة 2000م٢ تقريبا لكل دور- تأمين دخول المزاد 300 ألف جنيه - ثمن كراسة الشروط 499 جنيها. 

٢- بيع 144 وحدة سكنية بمشروع أهالينا ٢ بحى السلام أول بمساحة 97.5 م٢ تقريبا للوحدة بعمارات أرقام (3-4-9-10) تأمين دخول المزاد 3000 جنيه - ثمن كراسة الشروط 299 جنيها. 

ثانيا: جلسة مزاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٢ الساعة ١٢ ظهرا بمركز شباب أهالينا ٢ - مساكن أهالينا من شارع جمال عبد الناصر - مدينة السلام:

١ - بيع 48 محلا تجاريا بمشروع أها لينا ٢ بحى السلام أول بمساحات من (٤٠ م٨٤:٢ م٢) - تأمين دخول المزاد 2100 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


٢ - طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات لبوفيه بحى الزاوية الحمراء - تأمين دخول المزاد 700 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


٣ - طرح حق استغلال لمدة ثلاث سنوات لبوفيه بحى الوايلى تأمين دخول المزاد 500 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.

 
٤ - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية المحمول أعلى سطح مبنى حى حلوان تأمين دخول المزاد 8606 جنيهات - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


5- طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية المحمول بساحة إنتظار السيارات - أمام جامعة حلوان.  تأمين دخول المزاد 15060 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


٦ - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية محمول جزء من أعلى سطح مجمع الأحياء بشبرا. تأمين دخول المزاد 7200 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


٧ - طرح حق استغلال وتركيب لمدة ثلاث سنوات لإقامة محطة تقوية محمول بأجزاء متفرقة من سطح مبنى حى السيدة زينب تأمين دخول المزاد 5800 جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


ثالثا: جلسة مزاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/ ٢/ ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا بمركز شباب أهالينا ٢ مساكن أها لينا من شارع جمال عبد الناصر مدينة السلام ويتم خلالها طرح ٩٨ محلا تجاريا بمشروع الإسكان الاقتصادى الأسمرات» ١، بحى الأسمرات بمساحات تتراوح من 19.5 م ٢ إلى 65.6م٢، تأمين دخول المزاد ٤٨٠٠ جنيه - ثمن كراسة الشروط ٢٩٩ جنيها.


تطلب كراسة الشروط بها جميع التفاصيل من المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بعدم الحضور فى غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التى قام بشرائها بديوان عام المحافظة عابدين - القاهرة.
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