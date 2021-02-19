انتشال جثة غريق بشبرا الخيمة





تلقى اللواء فخر الدين العربي مديرأمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد بتلقيه إشارة من خدمات معدية دمنهور شبرا بأنهم شاهدوا جثة طافية على مياه النيل بالقرب من مكان الخدمة.





انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري إلى هناك وتم انتشال الجثة وتبين انها لذكر يرتدي ملابسه كاملة ولم يتم العثور على متعلقات شخصية معه سوى بطاقة رقم قومى باسم محمد ا ح، وتبين أنه من منطقة ميت عقبة بالقاهرة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة غريق لقى مصرعه بنهر النيل أمام معدية دمنهور شبرا وتم نقلها إلى مستشفى ناصر، وتولت النيابة التحقيق.