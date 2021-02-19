بعد تصريحات تامر أمين.. نساء ولدن فى الصعيد والريف وغيرن التاريخ بينهن زوجة الرسول

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول أهالي الصعيد والأرياف.





وأكد المجلس الأعلى للإعلام، على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.





وقال الإعلامى تامر أمين، إن بعض الأسر فى الأرياف والصعيد يرسلون بناتهم للعمل كخادمات فى المنازل للإنفاق على الأسرة.





ونرصد فى التقرير التالى سيدات من الريف والصعيد شرفن الدولة المصرية بما حققن من نجاحات فى مختلف المجالات العلمية والسياسية.





- إحتفلت الدولة المصرية فى نهاية 2020 بالدكتورة الهام فضالي ابنة محافظة بنى سويف بعد فوزها مع فريقها في جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا بــ هولندا، بجائزة مجلة "عالم الفيزياء" The Physics World بفئة "أهم إنجاز فيزيائي" لعام 2020.





-الدكتورة شيماء أبو زيد ابنة مركز "فرشوط بمحافظة قنا" بصعيد مصر هي أول امرأة في العالم تحصل على دكتوراه في فيزياء الجسيمات النووية الأولية وواحدة من ضمن 6 علماء فقط في العالم فى هذا النوع من الدكتوراه.





-سميرة موسى ابنة قرية سنبو الريفية، بمحافظة الغربية أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراة فى "الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة".









- كوكب الشرق أم كلثوم ولدت لأسرة متواضعة في قرية ريفية تسمى طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية.









- هدى شعراوي، ولدت في مدينة المنيا في صعيد مصر كانت من أبرز الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسوية في مصر في نهايات القرن التاسع عشر.









- نبوية موسى ابنة قرية كفر الحكما محافظة الشرقية، كاتبة ومفكرة وأديبة مصرية، وهي إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعي خلال النصف الأول من القرن العشرين.





- إستر فهمي ويصا ابنه محافظة أسيوط من رائدات الحركة النسائية المصرية والحركة الوطنية في ثورة 1919 بمصر.





- الدكتورة حكمت أبو زيد ابنة قرية "نزالي جانوب" القوصية محافظة أسيوط أول سيدة تتقلد منصب وزيرة في مصر عندما اختارها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.





- السيدة مارية القبطية زوجة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - والتى ولدت فى صعيد مصر بـ قرية "حفن" المعروفة حاليا بـ"الشيخ عبادة" بمحافظة المنيا.



