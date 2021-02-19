بعد إهانته لـ«الصعايدة».. النائب عبدالرحيم كمال يطالب بمحاسبة تامر أمين ومنعه من الظهور على الشاشة

استنكر النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الإعلامي تامر أمين في برنامجه على قناة النهار المسيئة لصعيد مصر، مشيرًا إلى أنه تحدث بشكل مهين عن الأهالي في صعيد مصر وفي ريف مصر بأنهم غير مدركين لخطورة الزيادة السكانية، وأنهم «بيخلفوا عشان ولادهم يصرفوا عليهم»، وأنه واصل حديثه بألفاظ غير مسؤولة: «بأن الأهالي في الصعيد والريف بيشحنوا ولادهم للقاهرة والإسكندرية عشان يشتغلوا خادمات وعمالا».









وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن الإعلامى تامر أمين، خالف ميثاق الشرف الإعلامي وابتعد عن الموضوعية المفترض تقديمها للمادة الإعلامية، واهتم برفع وزيادة نسبة المشاهدة على حساب أبناء الصعيد وتعمد الإهانة، مضيفًا أن رموز مصر على مر التاريخ جاءوا من نبت أرض الصعيد الطبية، وكانت لهم بصمات كبيرة في كافة المجالات.









وأشار «كمال»، إلى أن هذه التصريحات تتنافى تمامًا مع توجه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه تنمية الصعيد والاهتمام بتحسين سبل المعيشة فيه، كما تتنافى مع المبادرات القومية التي أعلن عنها فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أو تطوير الريف المصري.







