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إبراهيم عيسى: الدولة ليست ضد الدين.. ويوجد إخوان داخل هيكل وزارة التعليم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لا يمكن أن يستوعب مواطن مصري واحد ولو للحظة واحدة، أن الرئيس ضد الدين، موضحًا أن الدولة المصرية لم تكن ضد الدين.

وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الأقاويل بأن الدولة المصرية ضد الدين؛ أقاويل إخوانية وشائعات سلفية، مؤكدًا أن هناك الكثير من الإخوان داخل هيكل وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أنه لا بد من أن نعمل ونفكر، لننتصر لمفهوم الدولة المصرية المدنية، وليس الدولة السلفية، مؤكدًا أن من يروج للأكاذيب دائمًا ينتمي للإخوان والسلفيين.
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