إبراهيم عيسى: الدولة ليست ضد الدين.. ويوجد إخوان داخل هيكل وزارة التعليم

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لا يمكن أن يستوعب مواطن مصري واحد ولو للحظة واحدة ، أن الرئيس ضد الدين ، موضحًا أن الدولة المصرية لم تكن ضد الدين.





وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الأقاويل بأن الدولة المصرية ضد الدين؛ أقاويل إخوانية وشائعات سلفية، مؤكدًا أن هناك الكثير من الإخوان داخل هيكل وزارة التربية والتعليم.



