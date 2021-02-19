مصر خالية من الأمية..جامعة عين شمس تواجهها بالنزول إلى الميادين

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس انه انطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ انطلقت قافلة كلية الآداب لمحو الأمية بحي الموسكي





وبأتي ذلك تحت رعاية كل من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب.





وأكد الدكتور اسلام أن القافلة تجسيدًا لشراكة مجتمعية لعدد من المؤسسات رافعة شعار؛ مصر خالية من الأمية بفضل جهود المخلصين من أبنائها؛ فقد نظمت قافلة كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبمشاركة حي الموسكي ومركز تعليم الكبار بالجامعة وكذا وحدة محو الأمية بكلية الآداب.





وأشار السعيد الي ان القافلة شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين؛ حيث جابت القافلة أرجاء حي الموسكي، مرورًا بالباعة الجائلين وكذلك عمال النظافة، ما أسفر عن عمل مئات الامتحانات لتحديد مستوى الدارسين، وكذا التنسيق لعمل فصول تنشيطية لهم، وقد انتهت القافلة بتكريم المواطنين الذين أدوا الامتحانات.



