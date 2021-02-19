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ميقصدش.. محمد الباز: التحقيق داخليا مع تامر أمين وخصم شهر من راتبه

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:45 م
تامر أمين
تامر أمين
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز، إن مجلس شبكة قنوات النهار قرر فى بيان عاجل منذ قليل رفضه التام المساس بأهل الصعيد والوجه البحرى والذى جاء فى تصريحات الإعلامى تامر أمين وذلك فى خطأ غير مقصود "ميقصدش".

وكشف " الباز " خلال حلقته اليوم ببرمج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن مجلس إدارة  مجلس شبكة قنوات النهار  أصدر قرارات بشأن واقعة إساءة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد ومنها خصم شهر من راتب مقدم البرنامج وإيداع المبلغ لمؤسسة خيرية وإحالته لتحقيق داخلى فى القناة ، كما تقرر إيقاف الإعلامى عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الاعلى للإعلام والذى أعلن فى وقت سابق التحقيق فى الواقعة الأحد المقبل .

وأكدت إدارة  مجلس شبكة قنوات النهار انه يكن كافة التقدير والاحترام لصعيد مصر و عدم التهاون فى أى خطأ بشكل عام يقع عبر قنوات شبكة النهار.


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