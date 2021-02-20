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محافظات

بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 10:59 ص
رئيس مركز شباب الطور
رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية
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ايمن محمد
كرم محمد سالم حميد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مركز شباب طور سيناء، فريقه الصاعد لدوري مراكز شباب الجمهورية بعد حصوله على كأس دوري مراكز شباب جنوب سبناء وتمثيله المحافظة بحفل حضره محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية وغريب حسان نائب الشعب السابق وأحمد محفوض عبد الراضي  نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد حربي مدير مركز الشباب   وأشرف يحيي امين الصندوق  وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب طور سيناء  والفريق الإداري والمدربين القائمين علي الفريق وذلك بمقعد بدوي بقرية الجبيل، وذلك علي عزومة سيناوية لأعضاء الفريق والقائمين عليه بالإضافة لإحضار تورته كبيرة عليها صورة مجمعة للاعبي الفريق الصاعد.

وهنأ محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء  فريق كرة قدم مركز شباب طور سيناء علي الصعود  وتمثيل المحافظة  علي مستوي الجمهورية  مشيرا إلي أن الفريق معظمه من الناشئين الصغار الذين تم أعدادهم بشكل جيد  للمنافسة .

 وأكد محمد سالم حميد رئيس مجلس إدارة مركز شباب طور سيناء علي أن الفريق واعد وسوف يحقق مراكز متقدمة لجنوب سيناء في دوري مراكز شباب الجمهورية  مشيرا إلي التنظيم المشرف من قبل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء  وقدم التهنئة للاعبين والقائمين علي الفريق  وأعضاء مجلس الإدارة .
وقال أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة  أن فريق كرة قدم مركز شباب طور سيناء قدم مباريات كبيرة   وبه لاعبين موهوبين كرويا وسوف ينافس علي مستوي الجمهورية مشيرا  إلي دعم مديرية الشباب والرياضة له .
 واضاف هاني فرج مدير الكرة بمركز شباب طور سيناء أن الفريق يستحق الفوز والصعود بجدارة وسوف يحقق مراكز متقدمة لجنوب سيناء  مشيرة إلي أن مجلس الإدارة عمل علي سياسية رياضية جديدة وهي الإهتمام بالناشئين ودعمهم بالخبرات الرياضية الأخري لتحقيق جيل ينافس رياضيا .
وأشار اللاعب احمد ابراهيم لاعب الفريق  أن مجلس الإدارة قدم دعم طوال سنوات ماضية من أجل أن يعود مركز شباب طور سيناء متصدرا البطولات الرياضية وخاصة في كرة القدم .
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بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
بعد حصوله على كأس المراكز.. رئيس مركز شباب الطور يكرم فريقه الصاعد بعزومة سيناوية.. شاهد
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