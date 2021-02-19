التضامن: إطار تشريعي مرتقب للحد من الزيادة السكانية

قالت الدكتورة آمال زكي مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية في وزارة التضامن الاجتماعي، إن مشكلة الزيادة السكانية تعني أن دخل الدولة أقل من عدد السكان، لذلك هناك مشكلة في المرافق والمدارس، والتعليم، والسكن، لأن المتاح لا يواكب الزيادة السكانية.





وأكدت زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"، أنه من المقرر وجود إطار تشريعي لحل مشكلة الزيادة السكانية.





وتابعت مستشارة برنامج وعي للتنمية المجتمعية:" الوزارة تشارك مع وزارات التخطيط والصحة والإعلام، في خطة تنمية الأسرة المصرية من خلال محاور علي رأسها تمكين السيدات".





ونوهت إلى أن الوزارة تسهم أيضا ببرنامج "2 كفاية"، وعلى سبيل المثال فإن وزارة التضامن كانت تدعم ثلاثة أطفال في الأسر من خلال برنامج "تكافل وكرامة" والآن أصبحت تدعم طفلين فقط، وهذا يوضح أن التشريعات تسهم في حل هذه الأزمة، وهناك محاولات باقتراح مشروع يسهم في ذلك.