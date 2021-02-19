أنا منغلقة على نفسي شوية.. سميرة سعيد: بخرج الطاقة السلبية بالرقص والمزيكا.. فيديو

قالت المطربة سميرة سعيد: "إنني لم أذهب إلى دكتور نفسي مطلقا على الرغم أنني أشعر بضغوطات كبيرة، ولكني أتغلب عليها بغلق غرفة النوم وتشغيل مزيكا وبرقص وبطلع كل الطاقات السلبية وبعدين أفتح الباب وكأن مفيش حاجة".





وأضافت سعيد خلال لقاء لها لبرنامج السيرة عبر فضائية "دي إم سي"، أن كورونا أبعدتني عن أهلي فى المغرب.





وتابعت المطربة سميرة سعيد: "أنني لا أحب ندب الحظ أو ألوم نفسي مما تم فمؤكد أنني كسبت وخسرت بعض وخسرت بعض الأشياء".



