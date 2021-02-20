برلماني عن تعديلات قانون الشهر العقاري: "سجل دقيق للثروة العقارية في مصر"

ثمن النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، التعديلات التي أُضيفت لقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات ، وكذلك إدخال أو نقل المرافق، حيث لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، و إلغاء صحة التوقيع حال عدم تسجيله العقار بالشهر العقاري، مؤكدًا على أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، يعد بمثابة حق شرعي للدولة ولابد من المحافظة عليه .





وأكد " مسعود" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هناك ما يقدر ب حوالي 80% من الثروة العقارية غير مسجلة وغير محصورة ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والتي من المقرر تطبيقها بدءا من 4 مارس المقبل، ستسهم في وضع سجل دقيق وحصر شامل للثروة العقارية في مصر.



