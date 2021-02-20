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برلمان

برلماني عن تعديلات قانون الشهر العقاري: "سجل دقيق للثروة العقارية في مصر"

السبت 20/فبراير/2021 - 05:01 ص
النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب
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أميرة خلف
ثمن النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب،  التعديلات التي أُضيفت لقانون الشهر العقاري الجديد، بشأن شراء وتسجيل العقارات ، وكذلك إدخال أو نقل المرافق، حيث لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، و إلغاء صحة التوقيع حال عدم تسجيله العقار بالشهر العقاري، مؤكدًا على أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، يعد بمثابة حق شرعي للدولة ولابد من المحافظة عليه . 

وأكد " مسعود" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هناك ما يقدر ب حوالي 80% من الثروة العقارية غير مسجلة وغير محصورة ، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات والتي من المقرر  تطبيقها بدءا من 4 مارس المقبل، ستسهم في وضع سجل دقيق وحصر شامل للثروة العقارية في مصر. 

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري ، سيكون له مردود إيجابي كبير على الدولة من جهة، حيث أنه سيسهم في وجود حصيلة كبيرة للدولة ، فضلًا عن وجود قاعدة بيانات سليمة ، وعلى المواطن من جهة أخري ، إذ أنها ستضمن له وجود ملكية موثقة ومسجلة بالشهر العقاري، الأمر الذي يضمن عدم الإعتداء على ملكية بيانات الآخر، إلى جانب أنها ستجعل المواطنين تحت مظلة القانون.
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