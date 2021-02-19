لم نقبل التجريح.. لجنة القوى العاملة بـ النواب: إهانة تامر أمين أساءت للشعب المصري

وأضافت "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الدكتور مجدى يعقوب عندما فكر بتدشين مستشفى لأمراض القلب اختار الصعيد ولا يجوز الإهانة لأهالى وسيدات الصعيد.









وأشارت إلى لا بد من خروج مخارج الألفاظ لابد من التدقيق فيها وعدم التورط فى إيذاء الآخرين خاصة فى إساءات الإعلامى تامر أمين ضد أهالى الصعيد، لافتة إلى أن العمل فى أى شكل ومجال شرف لأى فرد أينما تكون نوع المهنة.





وتقدمت بالاعتذار لأهالى الصعيد الكرام خاصة أن إساءة الإعلامى لم تجرح الصعيد فحسب ولكنها أزعجت الشعب المصرى بأكمله ولم يقبل أحد بالإهانات والتجريح لأى فئة أو محافظات بعينها.