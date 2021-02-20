إبراهيم عيسى: الصناعة تُشارك بـ 15% من إجمالي الناتج القومي وصادراتنا الصناعية في 2019 وصلت لـ18 مليار دولار

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التنمية الصناعية في مصر ومقارنتها بجنوب إفريقيا لافتة للغاية، حيث إن جنوب إفريقيا هي المنافس الأول لمصر في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى التنمية الصناعية في جنوب إفريقيا نجحت بشكل كبير، بينما في مصر نجحت نجاحات جزئية.





وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن التنمية الصناعية تستهدف رفاهية المواطن، مؤكدًا أن نجاح التنمية الصناعية تُقاس بحجم المشاركة في الناتج الإجمالي لمصر، حيث إن الصناعة تشارك بـ15% من إجمالي الناتج القومي، وأن كل وزارة تعمل على حدى تستهدف قراراتها بشكل منفصل عن الجهات الأخرى.





وأوضح أن مشاركة التكنولوجيا في القطاع الصناعي لمصر بـ8.0%، مؤكدًا أنه يجب أن تستهدف المدارس الصناعية تطوير ودراسة الصناعات في منطقتها، متابعًا: "الصادرات المصرية في 2019 تخطت الـ30 مليار دولار و18 مليار منها صادرات صناعية بـ61% من الصادرات، وفي جنوب إفريقيا وصلت لـ90 مليار دولار منها 74 مليار صادرات صناعية بـ83% من الصادرات".