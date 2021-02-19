شوقى علام: الإنجاز وتعمير الأرض تكليف شرعي.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن

الإنجاز وتعمير الأرض تكليف شرعي.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أنه ينبغى على الإنسان أن يحقق خلافة حقيقة عن الله سبحانه وتعالى فى الأرض.

وكان صرح الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية، واجب شرعى الآن.





وأضاف مفتي الديار المصرية، "الوقوف مع الجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة من الواجبات الشرعية الوطنية".





وتابع مفتى الديار، أن مؤسسات الدولة مؤسسات عملاقة، لا تبنى على وجود شخص محدد؛ بل تبنى على المنهجية.





وأضاف شوقي علام: أن منظومة الإفتاء تعمل وفق منهج ومنظومة عمل كاملة.