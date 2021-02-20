الأعلي للشؤون الإسلامية: الجماعات الإرهابية تروج الأباطيل باستمرار

علق الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، علي بعض الشائعات التي أثارتها الجماعة الإرهابية بشأن حذف آيات من القرآن الكريم، بمناهج العربي والتاريخ.





وتابع هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تاريخ الإسلام لم يشهد مثيلًا للجماعات الإرهابية التي لوثت صورته".





وأردف: "الجماعات الإرهابية تروج للأباطيل وتزعم أن الدولة المصرية ضد الدين، وتصور كل من يخالفها أنه ضد الدين".





وأوضح أن الجماعة الإرهابية لم تفعل سوي الأخونة وإهانة الرموز، لافتا إلى أن هذه الجماعات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد ويعملون دوما لمصالحهم الشخصية.



