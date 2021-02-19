ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رد فعل محمد رمضان بعد وصول حسابه في إنستجرام إلى 17 مليون متابع

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
علق الفنان محمد رمضان، على وصول حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى 17 مليون متابع.

ونشر رمضان صورة له، وعلق عليها: " الحمد لله، حسابى على انستجرام وصل لـ 17 مليون متابع، شكرا للجميع ". 

ويستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.   

وكثف محمد رمضان، عن تصوير مشاهده، اليوم، بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.   

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.  

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يستكمل تصوير موسى بالقاهرة غدا

رمضان يجمعنا.. شاهد | محمد رمضان يروج لمسلسل موسى

بالجلباب الصعيدي.. شاهد محمد رمضان من كواليس مسلسله الجديد موسي

نمبر 2 إيه.. محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو جديد

أخبروني أنك رقم 1.. فنان عالمي يوجه رسالة لـ محمد رمضان "فيديو"

شاهد.. أحدث ظهور لمحمد رمضان على انستجرام

ترشيحاتنا

للرجال فقط.. تناول اللفت يوميا وشاهد تأثيره على صحتك

3 فوائد صحية لن تتوقعها لتناول القرنفل.. تعرف عليها

التصريح بدفن بطارية المنتحر في سرابيوم بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي

موسيماني يفتح قلبه لـ صدى البلد: لا مجال لمقارنة الأهلي بأي نادٍ

الصعيد أصل التربية.. رد ناري من أحمد الشيخ على تامر أمين.. شاهد

حب من غير جواز.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

دون أدوية.. علاج الزكام والكحة في يوم واحد