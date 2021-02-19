إبراهيم عيسى: أمريكا تمارس ضغطا كبيرا على الدول العربية وبايدن يتعرض لضغوط

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الخارجية اختلفت وتغيرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث إن قرار بايدن بعدم فرض عقوبات على إيران له تأثيرات على المنطقة ويكشف عن عودة الإتفاق النووي مع إيران.





وأضاف إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن أنه لا بد أن نتخلص كدول عربية من نقاط الضعف التي من الممكن أن يضغط بها بايدن على سياستنا، مؤكدًا أنه يجب أن نحول نقاط الضعف لقوة ونتحرك بقوة للتنمية.





وأوضح أن الولايات المتحدة تمارس ضغطا كبيرا على الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطا على بايدن للتحرك ضد مصر، متابعًا: "ضغوطات على بايدن بأن لا يكون لين أو خائف من مواقف الدول".