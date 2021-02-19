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توك شو

كارول سماحة: فكرة كليبي الجديد لم تحدث في العالم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:04 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة كارول سماحة، إن فكرة كليبها الجديد لم تحدث في العالم كله، موضحة أنها أصبحت ترند في العديد من الدول العربية.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، أن لها الشرف أن تتعامل مع امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، منوهة أنها درست التمثيل في بيروت وتحرص علي تقديم تمثيل في الكليبات الفنية التي تقدمها.

ونوهت أن الفنان هاني شاكر وافق علي الفور علي مشاركتها في الكليب، رغم أن لكل فنان جزء خاص به في الكليب.

واكدت أن الكليبات الحزينة هي من ثقافات الشعوب العربية التي تحب الحديث عن حزنها، قائلًا: " الأغاني الحزينة تطبطب علي من يسمعها".

وعبرت عن سعادته علي حصولها علي جائزة أفضل ممثلة عن فيلم بالصدفة.
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