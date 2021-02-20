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فن

مسرح الزمالك يحتضن أكبر حفلات زهرة رامي وميكسر باند

السبت 20/فبراير/2021 - 02:28 ص
زهرة رامي
زهرة رامي
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محمد نحلة
دشنت المذيعة والمطربة زهرة رامي انطلاقتها الفنية الجديدة بأكبر حفلاتها الغنائية التي احتضنها مسرح الزمالك. 

رحلة غنائية مطولة استمرت ساعتين أشبعت خلالها زهرة عطش جمهورها لصوتها بوجبة دسمة ضمت 20 أغنية،  ارتكزت خلالها على أغنيات مشروعها الموسيقي الجديد "ميكسر باند"،  من بينها  "بطلت"، و"آلة الزمان" و"الغنوة دي لينا".

كما مزجت زهرة إطلالة فرقتها الجديدة ميكسر بتوليفة منوعة بأشهر الأغنيات التي أعادت تقديمها على طريقتها الخاصة،  مثل رائعة "لما بدا يتثنى"، و"طلعت يا محلى نورها"، مصحوبة برائعة فيروز "قديش كان فيه ناس".

واختارت زهرة تقديم تجربة غنائية تفاعلية وغير مألوفة في الحفلات الموسيقية بالتفاعل مع الحضور بمحادثات بين كل أغنية وأخرى مع استضافة عدد من الفنانين للغناء معها على المسرح بعد إجراء لقاء سريع معه،  بداية من المطرب زين داوود،  الذي قدمت معه إحدى اقدم أغنياتها "خلي عندك أمل"، بعد قرابة عشر سنوات من ظهورها،  مع استضافتها نجم فرقة بلاك تيما الفنان أحمد بحر،  الذي قدم واحدة من أشهر أغنيات الباند الأسمراني "إنسان"، ختاما بإطلالة مميزة للفنانة سارة الجوهري،  التي أمتعت الحضور بأغنيتين من أشهر أعمالها بصحبة زهرة،  وهما "بالونة" و"المحور".

زهرة رامي عرفت بصوتها المميز وأدائها الغنائي المبهج القريب من شكل "المونولوج"، لها علاقة وطيدة تجمعها مع المسرح الغنائي، حيث ظلت عضوًا أساسيًا في فرقة "أيامنا الحلوة" لأكثر من 12 عامًا،   حتى استقلت بمشروعها المنفرد تحت مسمى "ميكسر"، بجانب احترافها مجال التقديم الإذاعي وتقديم البرامج الصباحية في أشهر الراديوهات المصرية من بينها نجوم وهيتس ومؤخرا انضمت لراديو انرجي.
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