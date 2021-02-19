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توك شو

صلاح عبد الله: بحاول أبقى شرير ومش بعرف.. وبيدلعوني بـ صاصا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:40 م
الفنان الكبير صلاح
الفنان الكبير صلاح عبد الله
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عادل نصار
كشف الفنان الكبير صلاح عبد الله، تفاصيل جديدة عن حياته، وشخصيته، مؤكدا أنه حياته هادئة وبسيطة.

وأضاف عبد الله، في حوار لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، إنه كاملة النجم القدير لدي تحفظ عليها، مضيفا أنه له أسماء ينادى بها ومنها "صاصا".
 
وتابع الفنان الكبير، أنه: "ربنا أنعم عليها بنعمة أنه عمري ما أزيت حد ولا جبت سيرة حده بالوحش"، مؤكدا أنه ليس لديه أي دافع للانتقام من أي شخص مهما حدث.

وأكمل الفنان الكبير، أنه: "لو حولت أبقي شرير مش هعرف وبعوض ده في أعمالي الفنية"، مؤكدا أنه شخص طيب ويتعامل مع الجميع بطريقة هادئة وسهلة دون أي تعقيدات.
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