أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يرسل صورة بتوقيعه لسيدة أهدته لوحة نادرة.. والإفتاء: تحديد النسل ليس فيه مانع شرعي

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي..





أذاعت فضائية "إم بي سي مصر"، فيديو يعرض إرسال الرئيس السيسي صورة بتوقيعه لسيدة أهدته لوحة نادرة من آيات القرآن.





أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان مجمع ، متعدد التخصصات ، في المواد الاساسية ، يوم الاحد الموافق 7 مارس 2021 ، لطلاب الشهادة الإعدادية.



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب منح الشعب الليبي مستقبلا أفضل، وأن يتم دعم العملية الدستورية التي تقودها الأمم المتحدة، لافتة إلى أن ليبيا لا زالت تواجه خطرا كبيرا، على الرغم من تحقيق العديد من النجاحات هناك.



قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا بد من إعادة الأجندة الهندسة الأمنية وتم إنجاز عمل كبير وننطلق منه لهيكلة عملنا فى حلف الناتو للأعوام المقبلة.



قال الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، إن تحديد النسل ليس له مانع شرعي إطلاقا.





قال المستشار سامي إمام، الرئيس الأسبق لمصلحة الشهر العقاري، ورئيس قطاع الشهر العقاري، إن صحة التوقيع تعبر دعوى تحفظية إجرائية الهدف منها عدم إنكار البائع توقيعه مستقبلا.



قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن إساءة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد تشمل شقا قانونيا ومحورا آخر يختص بمخالفة للميثاق الأخلاقى والإعلامى للمجتمع المصرى.



قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، إنه من المتوقع أن تصل مصر إلى 111 مليون نسمة في 2025.



قالت المطربة سميرة سعيد إنني أتمنى أن يتزوج ابني وأنا موجودة في الحياة، مؤكدة أنه يبلغ من العمر 25 سنة ، ولم يبدأ حياته العملية بشكل واضح ، وما زال يبحث عن طريقه ، وأمامه مشوار.





عرض الإعلامي محمد موسى، وثائق جديدة مسربة تكشفت النقاب عن إدارة السلطات التركية لرحلات نقل لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من إسطنبول إلى المحافظات الحدودية مع سوريا، على أنها رحلات بغرض البحث عن عمل أو زيارات سياحية.



