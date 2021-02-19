مرافق ياسر عرفات.. حقيقة استقالة اللواء محمد الداية من السلطة الفلسطينية





تداولت وسائل إعلام فلسطينية أنباء تفيد باستقالة اللواء محمد الداية المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات، من السلطة الفلسطينية، دون ذكر أسباب، بينما ينفي نجله الأمر.





ونسبت صفحة باسم اللواء محمد الداية للمسؤول قوله "على الله توكلت.. أعلن استقالتي من السلطة الفلسطينية، وسوف أعيش على الخبز والبصل حتى يفرجها رب العالمين.. حسبي الله ونعم الوكيل".





في المقابل، نفى يوسف الداية نجل اللواء محمد الداية مرافق ياسر عرفات صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اختراق الصفحة ونشر نبأ الاستقالة من خلالها، بحسب وكالة "خبر" الفلسطينية.





وأضاف ""يوجد بعض المتربصين، اخترقوا صفحة اللواء محمد الداية، لنشر هذا الخبر في هذه المرحلة الحساسة ومع اقتراب الانتخابات والتجاذبات السياسية لكي يخلطوا الأوراق ويُحدثوا القلاقل وخبر الاستقالة غير صحيح، لأن الصفحة تم اختراقها، وحسبنا الله ونعم الوكيل".



