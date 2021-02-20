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لرجال الأعمال.. فندق ضخم في سنغافورة محمي من فيروس كورونا.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 05:22 ص
فندق ضخم في سنغافورة
فندق ضخم في سنغافورة محمي من فيروس كورونا
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورو نيوز"، فيديو يعرض فندق ضخم في سنغافورة محمي من فيروس كورونا خصيصا لرجال الأعمال.

وأوضحت أن سنغافورة افتتحت ما أطلقت عليه اسم "الفندق الآمن من فيروس كورونا"، حيث يتواصل الزوار في داخله عبر الهواتف، ويرون بعضهم عبر ألواح زجاجية، في خطوة تهدف إلى المساعدة في إعادة فتح الجمهورية التي تلعب دور المركز المالي الآسيوي.

وأضافت أنه يمكن لرجاء ونساء الأعمال المسافرين إلى سنغافورة تحاشي حجرًا صحيًا يدوم 14 يوم في حال اختاروا النزول في الفندق المذكور، الذي يقع بجانب مطار شانغي، مع ذلك، سيكون مطلوبًا منهم البقاء طوال مدة سفرهم بداخل المنشأة ضمانًا لأمن الآخرين الصحي.

وأشارت إلي أن سنغافورة التي كانت تعتبر مركزًا لشركات أجنبية كثيرة، أبقت حدودها مغلقة لعدة شهور، على أن تعيد فتحها أمام المسافرين رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد الذي تعطّل بفعل الوباء.
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