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توك شو

شاهد.. نصائح صلاح عبد الله للمبتدئين في عالم الفن

السبت 20/فبراير/2021 - 02:01 ص
الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله
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عادل نصار
وجه الفنان الكبير صلاح عبد الله، عدة نصائح لكل شخص يريد النجاح في حياته العملية بصفة عامة وفي مجال الفن بصفة خاصة.

وأضاف عبد الله، في حوار لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء أمس الجمعة، أنه في كل المهن كل شخص يحلم بالقمة وهذا أمر رائع، متابعا أنه :"الجدعنة أني لو معرفتش تصل للقمة مباقش في القاعة، وعليك المحاولة كثيرا لكي تصل لحلمك وهدفك وتكون على القمة، وأسعى وربنا كريم".

وأكد الفنان الكبير، أن التمثيل الشيء الذي أعشقه، وحققت في نجاح وأثبت نفسي فيه بقدر كبير، مشيرا إلى أن مشواره الفني لم يكن سهلا وكان مليء بالصعاب.

وتابع صلاح عبد الله، أنه كملة النجم القدير لدي تحفظ عليها، مضيفا أنه له أسماء ينادى بها ومنها "صاصا"، مستدركا أنه :"ربنا أنعم عليها بنعمه أنه عمري ما أزيت حد ولا جبت سيرة حده بالوحش".

وأضاف الفنان الكبير، أنه ليس لديه أي دافع للانتقام من أي شخص مهما حدث، موضحا أنه :"لو حولت أبقي شرير مش هعرف وبعوض ده في أعمالي الفنية".

وأكمل عبد الله، أنه شخص طيب ويتعامل مع الجميع بطريقة هادئة وسهلة دون أي تعقيدات.
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