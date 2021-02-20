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توك شو

صلاح عبد الله: دوري في الفرح وجعني وكبارية من أهم الأدوار

السبت 20/فبراير/2021 - 01:35 ص
الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله
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عادل نصار
تطرق وجه الفنان الكبير صلاح عبد الله، للحديث عن أعماله الفنية، مؤكدا أنه يهتم كثيرا بالأدوار التي يقدمها.

وأضاف عبد الله، في حوار لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أنه :"دوري في فيلم كبارية من أهم الأدوار التي قدمتها في مشواري الفن"، متابعا أنه :"كنت بقدم شخصية متناقضة وأرهقتني بشكل كبير حتى أقدمها بالشكل الصحيح".

وتابع الفنان، أنه :"فيلم الفرح وجعني والمني جدا، ودعيت ربنا أني صلاح عبد الله ميكونش صلاح وردة"، لافتا إلى أن هناك فنانين كثرين حصلوا على وضع كبير في عالم الفن لما كبروا في السن. 

وأكد الفنان الكبير، أن التمثيل الشيء الذي أعشقه، وحققت في نجاح وأثبت نفسي فيه بقدر كبير، مشيرا إلى أن مشواره الفني لم يكن سهلا وكان مليء بالصعاب.

وتابع صلاح عبد الله، أنه كملة النجم القدير لدي تحفظ عليها، مضيفا أنه له أسماء ينادى بها ومنها "صاصا"، مستدركا أنه :"ربنا أنعم عليها بنعمه أنه عمري ما أزيت حد ولا جبت سيرة حده بالوحش".

وأضاف الفنان الكبير، أنه ليس لديه أي دافع للانتقام من أي شخص مهما حدث، موضحا أنه :"لو حولت أبقي شرير مش هعرف وبعوض ده في أعمالي الفنية".
وأكمل عبد الله، أنه شخص طيب ويتعامل مع الجميع بطريقة هادئة وسهلة دون أي تعقيدات.
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