كيف تحافظ على هدوئك خلال الأوقات العصبية؟

القدرة على الحفاظ على هدوئك أثناء الأزمة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في العديد من المواقف المختلفة، بالطبع ، التوتر يأتي ويذهب ، ولكن في الحياة ، سيكون هناك دائمًا شيء يجب التشديد عليه، المفتاح هو معرفة كيفية التعامل مع هذا الضغط دون السماح له بالسيطرة عليك أو التأثير عليك سلبًا، على الرغم من أن قول هذا أسهل من فعله، إلا أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها تعلم كيفية التعامل مع التوتر ببطء بطريقة صحية بدلًا من القلق أو الغضب وفقا لما نشره موقع هيلثي.

تعلم كيفية التنفس

الطريقة الأولى والأكثر فاعلية لتقليل الغضب والقلق من التنفس، عندما تشعر بالقلق أو الغضب ، فإنك تميل إلى التنفس بسرعة مع أنفاس ضحلة، نتيجة لذلك ، يبدأ الدماغ في تنشيط استجابة القتال أو الطيران، لهذا السبب ، فإن أخذ أنفاس طويلة وعميقة ومهدئة سيعطل هذا النمط ويساعدك على الهدوء.

الحد من الكافيين

عندما تتعامل مع شيء مرهق ، فإن آخر شيء تحتاجه هو تناول الكثير من الكافيين في نظامك،كل ما سيفعله هو تحفيز مناطق الدماغ التي تسبب لك الشعور بالإرهاق في المقام الأول عن طريق إطلاق الأدرينالين في نظامك، بدلا من ذلك ، تناول كوب من الماء بدلا من ذلك.

أطلق تلك الطاقة

يوصى أنه عندما تصبح غاضبًا أو قلقًا للغاية ، يجب أن تستخرج كل هذه الطاقة العاطفية ببعض التمارين، اخرج للنزهة أو الجري. يؤدي القيام بالنشاط البدني إلى إطلاق مادة السيروتونين ويساعدك على الهدوء والشعور بالتحسن، ومع ذلك ، تجنب النشاط البدني الذي يتضمن التعبير عن الغضب ، مثل لكم الجدران أو الصراخ، فالقيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة الشعور بالغضب وتقوية تلك المشاعر.

اكتبه

إذا كنت تشعر بالغضب الشديد أو القلق من التحدث عن ذلك ، احصل على دفتر ملاحظات واكتب أفكارك. لا تقلق بشأن علامات الترقيم أو الجمل الكاملة، فقط اكتب، ستساعدك الكتابة على إخراج الأفكار السلبية من رأسك.

قطع الاتصال

إذا كان ذلك ممكنًا ، فحاول الابتعاد عن الموقف لفترة من الوقت ، حتى لمدة ساعة أو ساعتين فقط، سيسمح لك ذلك بمعالجة المعضلة المطروحة والمشاعر المحيطة بها، بعد القيام بذلك ، ستتمكن من التعامل مع الموقف بمنظور جديد وأكثر عقلانية.