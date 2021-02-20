سوريا.. القبض على قتلة طفلة لم تتجاوز 3 سنوات بعد خطفها

أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت، بأن قوات الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أعلنت القبض على قتلة الطفلة "شهد" في محافظة الرقة.





وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان لها: "مكافحة الجريمة قامت بإلقاء القبض على الجناة بعد خطفها بأربع وعشرين ساعة" وأشارت إلى أن "التحقيقات جارية في دوافع القتل وسيتم عرضها على الرأي العام عند الانتهاء من التحقيق وإحالة الجناة إلى القضاء".





وحول الأخبار التي انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الجريمة، قال المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي ـ إقليم الرقة، إن "تلك الصفحات قامت بنشر تأويلات لا أساس لها من الصحة حول تفاصيل هذه الجريمة كما شجعت على القتل والفتنة".



