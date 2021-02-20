اللبن به سُم قاتل.. إصابة أم وابنائها الثلاثة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت أم وأبنائها الثلاث بتسمم غذائي إثر تناولهم لبن فاسد بالمنزل في المخبز الآلي دائرة قسم أول بمحافظة سوهاج .





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول أم وأنجالها الثلاث مُصابين بتسمم غذائي إثر تناول لبن فاسد.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:(سلوى. ا. ك - ٤٠ عامًا - ربة منزل)، و(روجينا. ر. ع - ١٥ عامًا - طالبة)، و(ريمون. ر. ع - ١٢ عامًا - طالب)، و(أرينا. ر. ع - ٤ سنوات)، انجال الأولى، يقيمون بالمخبز الآلي دائرة القسم، بتسمم غذائي.





وبسؤال الأم قررت حدوث إصابتهم المنوه عنها إثر تناولهم لبن فاسد بالمنزل.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







