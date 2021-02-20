اللبن به سُم قاتل.. إصابة أم وابنائها الثلاثة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت أم وأبنائها الثلاث بتسمم غذائي إثر تناولهم لبن فاسد بالمنزل في المخبز الآلي دائرة قسم أول بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول أم وأنجالها الثلاث مُصابين بتسمم غذائي إثر تناول لبن فاسد.
وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:(سلوى. ا. ك - ٤٠ عامًا - ربة منزل)، و(روجينا. ر. ع - ١٥ عامًا - طالبة)، و(ريمون. ر. ع - ١٢ عامًا - طالب)، و(أرينا. ر. ع - ٤ سنوات)، انجال الأولى، يقيمون بالمخبز الآلي دائرة القسم، بتسمم غذائي.
وبسؤال الأم قررت حدوث إصابتهم المنوه عنها إثر تناولهم لبن فاسد بالمنزل.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكان سكان أحد المنازل الكائنة بقرية سلامون بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، قد تفاجئوا هبوطً أرضيًا بالمنزل المكون من طابقين فقط.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بحدوث هبوط أرضى بمنزل مأهول بالسكان بناحية سلامون دائرة المركز، ومكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة.
وبالانتقال والفحص تبين وجود حفره بقطر ٥ متر تقريبًا وعمق ٦٠ سم تقريبًا داخل منزل ملك "محمد .ح"، ٥٩ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٠ متر، ونتج عن ذلك حدوث تصدعات بمنزلين مجاورين مكونين من طابقين ومبنين بالطوب الأحمر والخرسانة ومأهولين بالسكان، ملك كلًا من: "لطفي. ا"، ٥٤ عامًا، موظف، على مساحة ٧٥ متر، و"خالد. ا"، ٢٥ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٥ متر.
وتم إخلاء المنازل من قاطنيها وعمل كردون أمني وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لإتخاذ اللازم.