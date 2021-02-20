سودانيان يلجأن لصديقة بيضاء لبيع منزلهما.. والنتيجة صادمة| فيديو





يمتلك «بول» وزوجته «تينيشا تيت أوستن» منزلهما في مارين سيتي بكاليفورنيا، بسعر 989 ألف دولار (ما يزيد عن 15 مليون جنيه مصري) بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات من شرائه وإجراء تجديدات كبيرة.





حيث زاد المنزل عن سعر الشراء بـ 10% فقط، على الرغم من إضافة أرضية جديدة مما خلق مساحة أخرى تبلغ 1000 قدم مربع، وغيرها من التحسينات.





لكن بول فكر أن انخفاض سعر بيع منزلهما كان بسبب لون بشرتهم، فلو كانوا من البيض لباعوه بسعر أكبر بكثير، وهنا لجأ الثنائي إلى حيلة أكدت شكوكهما.





طلب الزوجان من صديق أبيض لهم أن يتظاهر بشخصية تينيشا، وهو ما زاد من سعر المنزل حوالي 500000 ألف دولار إضافية إلى قيمته.





يقول بول لشبكة ABC7: "تواصلنا مع أحد أصدقائنا البيض، وقالت لا مشكلة سأنتحل شخصية الزوجة، وأحضر بعض الصور لعائلتي"، لقد جعلت المنزل يبدو وكأنه ملك لها".





تقول الزوجة: "مثل هذه الأمور تحد من قدرتنا على تكوين ثروة للأجيال القادمة إذا كانت منازلنا تنخفض أسعارها بنسبة 50%".





اقترحت جيسيكا لوتز من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR)، أن التمييز موجود في "كل جانب من جوانب عمليات الشراء حتى المنازل تقريبا، ويجب معالجته".





يمتلك 34٪ فقط من سكان كاليفورنيا السود منازل، وفقًا لبحث من NAR - الذي يزعم أن السود أكثر عرضة للرفض ثلاث مرات للحصول على قروض عقارية من نظرائهم البيض.

تجسيدا للعنصرية يقول زوجان سودانيان بأن قيمة منزلهما في أمريكا زادت بنسبة 50% عندما انتحلت صديقتهم البيضاء صفة المالك، فاندفع الناس للشراء.