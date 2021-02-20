مازن الغرباوي ينفي تحضيره لفيلم جديد بأحد الفنادق الكبرى

حذر والمخرج مازن الغرباوي من استغلال اسمه في الاحتيال على الفنانين، والتلاعب بأحلام الشباب، ودعوتهم لأحد الاحتفاليات الفنية بإحدى الفنادق الكبرى بغرض التعاقد على افلام ومسلسلات جديدة من إخراجه، من المقرر تصويرها خلال الأيام القادمة، ونفى الغرباوي هذا الأمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وكتب الغرباوي قائلا:" مشاعر مختلطة وغريبة جدا ، طبعا حلم من أحلامي القريبة إني أخرج فيديو وسينما لكن الافيه ان الناس باعته تباركلي علي اخراج اول فيلم سينما وانه فيه ايفنت كبير يوم ٢٥ فبراير للإعلان عن تفاصيل فيلم ومسلسل من إخراجي ".





وأضاف: "والحقيقة أنا لم أتعاقد مع هذة الشركة علي أي أعمال ولكن مندهش جدا برضه من إستغلال اسمي دون علمي.. ع العموم أي مشاريع أنا شخصيًا بعلن عنها علي صفحتي ومن خلال الفريق الإعلامي المواكب ليا من أصدقائي وأخواتي الصحفيين والإعلاميين المحترمين .. وع العموم هو فال خير".



