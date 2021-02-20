ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مازن الغرباوي ينفي تحضيره لفيلم جديد بأحد الفنادق الكبرى

السبت 20/فبراير/2021 - 02:41 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
حذر والمخرج مازن الغرباوي من استغلال اسمه في الاحتيال على الفنانين، والتلاعب بأحلام الشباب، ودعوتهم لأحد الاحتفاليات الفنية بإحدى الفنادق الكبرى بغرض التعاقد على افلام ومسلسلات جديدة من إخراجه، من المقرر تصويرها خلال الأيام القادمة، ونفى الغرباوي هذا الأمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الغرباوي قائلا:" مشاعر مختلطة وغريبة جدا ، طبعا حلم من أحلامي القريبة إني أخرج فيديو وسينما لكن الافيه ان الناس باعته تباركلي علي اخراج اول فيلم سينما وانه فيه ايفنت كبير يوم ٢٥ فبراير للإعلان عن تفاصيل فيلم ومسلسل من إخراجي ".

وأضاف: "والحقيقة أنا لم أتعاقد مع هذة الشركة علي أي أعمال ولكن مندهش جدا برضه من إستغلال اسمي دون علمي.. ع العموم أي مشاريع أنا شخصيًا بعلن عنها علي صفحتي ومن خلال الفريق الإعلامي المواكب ليا من أصدقائي وأخواتي الصحفيين والإعلاميين المحترمين .. وع العموم هو فال خير".

الجدير بالذكر ان مازن الغرباوي يواصل بروفات عرضه الجديد "ألمظ و سي عبده" علي مسرح البالون، و المقرر افتتاحه خلال الاسابيع القليلة القادمة، و الذي يرصد تاريخ مصر الغنائي في فترة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و هو انتاج البيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية، وسوف يتم الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي و تفاصيل العرض خلال الأيام القليلة القادمة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سميحة أيوب تنضم لأسرة مسرحية ألمظ وسي عبده

سماح أنور: مصر كانت في ريادة دول العالم بالسينما

مروة ناجى تقدم شخصية ألمظ في مسرحية «ألمظ وسي عبده»

الأهلي وبايرن ميونخ .. مروة ناجى: خلونا النهاردة نستمتع بـ ٩٠ دقيقة للتاريخ

في ذكرى رحيل يوسف السباعي .. تعرف على أبرز أعماله السينمائية

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 610 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

النيابة العامة تحقق في واقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالغربية

عالم ألماني يعلن مفاجأة عن منشأ فيروس كورونا

سودانيان يلجأن لصديقة بيضاء لبيع منزلهما.. والنتيجة صادمة| فيديو

بزعم توظيفها.. ضبط طبيب نصب على مواطنين في 400 مليون جنيه

مي عمر تبكي بسبب نهاية لؤلؤ.. وترد على انتقادات دعم زوجها محمد سامي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة متهورة تنتقم من حبيبها السابق بـ رأس خنزير مقطوعة

سودانيان يلجأن لصديقة بيضاء لبيع منزلهما.. والنتيجة صادمة| فيديو

ناسا تلتقط أول صور ملونة شديدة الوضوح لكوكب المريخ