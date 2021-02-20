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بين الناس

مواطن يستغيث من ميل عمود إنارة بمساكن زينهم

السبت 20/فبراير/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ سيد إسماعيل شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من ميل عمود إنارة يمكن أن يسبب كارثة.

وقال إسماعيل في شكواه نعاني نحن سكان مساكن زينهم المرحلة الثالثة خلف عماره ١٨٧ من وجود عمود إنارة مائل ويمكن أن يسقط على المارة أو أحد المنازل ويمكن أن يتسبب في  كارثه لقدر الله.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة عند سقوط العمود. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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