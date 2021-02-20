أحمد سمير: اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك وبحلم ألعب في الأهلي

وقال أحمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "أنا تعرضت للظلم والغدر أثناء وجودي في الزمالك رغن اننا فزنا بالدوري والكأس في تلك الفترة".





وتابع: "طريقة رحيلي من الزمالك لا يوجد شخص يرحل بهذا الأسلوب بعد فوزه ببطولة الدوري، ولم يخبرني أي شخص وجعلوا أحمد عيد عبد الملك يبلغني برحيلنا عن النادي وقتها".





وأضاف: "أخبروني أنني في أجازة وبعدها اتصل بي أحمد عيد عبدالملك لانه كان مقربا مني وأخبرني بالبحث عن نادي آخر غير الزمالك".





وواصل: "الأهلي يقف في ظهر لاعبيه ويوجد به مميزات النجاح، وبالتأكيد الانضمام للأهلي حلم من أحلامي أتمنى أن أحققها".