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رياضة

أحمد سمير: اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك وبحلم ألعب في الأهلي

السبت 20/فبراير/2021 - 04:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش أنه مر بوقتاصعب خلال الفترة التي قضاها مع الزمالك حيث وصفها بالغدر.

وقال أحمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "أنا تعرضت للظلم والغدر أثناء وجودي في الزمالك رغن اننا فزنا بالدوري والكأس في تلك الفترة".

وتابع: "طريقة رحيلي من الزمالك لا يوجد شخص يرحل بهذا الأسلوب بعد فوزه ببطولة الدوري، ولم يخبرني أي شخص وجعلوا أحمد عيد عبد الملك يبلغني برحيلنا عن النادي وقتها".

وأضاف: "أخبروني أنني في أجازة وبعدها اتصل بي أحمد عيد عبدالملك لانه كان مقربا مني وأخبرني بالبحث عن نادي آخر غير الزمالك".

وواصل: "الأهلي يقف في ظهر لاعبيه ويوجد به مميزات النجاح، وبالتأكيد الانضمام للأهلي حلم من أحلامي أتمنى أن أحققها".
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