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أخبار العالم

حكومة أونتاريو بكندا تمدد إجراءات الإغلاق في تورونتو لأسبوعين إضافيين

السبت 20/فبراير/2021 - 06:05 ص
كوفيد-19
كوفيد-19
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أ ش أ
أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الرئيسية في كندا، الجمعة، تمديد عملية الإغلاق وأمر البقاء في المنزل وجميع تدابير الصحة العامة وسلامة مكان العمل الحالية لمدة أسبوعين إضافيين في منطقتي تورنتو وبيل، بجانب منطقة نورث باي-باري ساوند. 
وقالت وزيرة الصحة في المقاطعة ونائبة رئيس الوزراء كريستين إليوت، في بيان: "الأولوية الأولى لحكومتنا هي سلامة جميع الأفراد والعائلات، ولهذا السبب نتخذ نهجا تدريجيا وحذرا لإعادة المناطق إلى معزز للحماية من كوفيد-19". 
وأضافت الوزيرة "هذه قرارات صعبة ولكنها ضرورية، من أجل الحماية من سلالات كوفيد-19 والحفاظ على التقدم الذي أحرزناه جميعا معا، وحتى تتوفر اللقاحات على نطاق واسع، نواصل حث جميع سكان أونتاريو على اتباع نصائح وإجراءات الصحة العامة، والبقاء في المنزل".
وتواصل حكومة أونتاريو في تطبيق إجراءات الإغلاق وأومر البقاء في المنزل للسكان في منطقتي تورنتو وبيل للصحة العامة ومنطقة نورث باي-باري ساوند حتى يوم الإثنين 8 مارس 2021 على الأقل، بناء على مؤشرات الصحة العامة الرئيسية وبعد التشاور مع المسؤولين الطبيين المحليين للصحة.
وفي حين شهدت منطقتي بيل وتورنتو انخفاضا في عدد الإصابات خلال الفترة من 8 إلى 17 فبراير 2021، لا تزال المعدلات مرتفعة للغاية في هذه المنطقتين، مع معدلات حالة تبلغ 83.4 حالة لكل 100 ألف شخص في منطقة بيل ذات التواجد العربي الكبير، و67.9 حالة لكل 100 ألف شخص في تورنتو، وكلاهما أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي.
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