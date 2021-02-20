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مرأة

20 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

السبت 20/فبراير/2021 - 07:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

تعد اخبار الفلك والابراج من أكثر الاهتمامات التي يقبل عليها الكثير سواء من الشباب او الكبار وقدمت خبيرة الابراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " معلومات مهمة لمواليد اليوم 20 فبراير لعام 2021.

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن شخصية اليوم في علم الارقام: إذا كنت مولودا في يوم 20 نوفمبر فإن ذلك يعني

أنك عاطفي وحساس ولديك موهبة تحليلية.. تبحث عن الصدق وصحة كل شيء

أنت أيضا محب للطبيعة، وتحتاج دائما للبناء على أسس قوية وصلبة، لكن قد تكون متقلب المزاج بسبب حساسيتك.

ونصحت مواليد اليوم قائلة: هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

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