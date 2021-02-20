بإطلالة جذابة.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها





تألقت أبنة أحمد زاهر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بنطلونا أسود ممزق من الركبة مع جاكيت أنيق من اللون واتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.





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وأنتعلت ليلي أحمد زاهر حذاء شتوي باللون الأسود، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، مما كشف عن رشاقتها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل و لكنها أعتمدت على جمالها الطبيعي.



