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مرأة

بإطلالة جذابة.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

السبت 20/فبراير/2021 - 07:33 ص
ابنة أحمد زاهر
ابنة أحمد زاهر
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ليلي أبنة أحمد زاهر على مشاركة  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أبنة أحمد زاهر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بنطلونا أسود ممزق من الركبة مع جاكيت أنيق من اللون واتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

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وأنتعلت ليلي أحمد زاهر حذاء شتوي باللون الأسود، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، مما كشف عن رشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل و لكنها أعتمدت على جمالها الطبيعي.

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