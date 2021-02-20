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تعليم

عميد آداب العريش: امتحانات الكلية بنظام البابل شيت.. واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية باللجان

السبت 20/فبراير/2021 - 08:16 ص
كلية الآداب استعدت
كلية الآداب استعدت لإستقبال الطلاب للامتحانات
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احمد صالح

أكد الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، جاهزية الكلية جاهزة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك ببدء الامتحانات والدراسة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري ٢٠٢١م، تحت إشراف الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش.

وأوضح فؤاد أنه تم تجهيز لجان الامتحانات مع مراعاة التباعد الاجتماعي بوجود المسافات الفاصلة بين الطلاب متخذين كافة الإجراءات الاحترازية التي تتعلق بعمليات  الرش والتعقيم للأماكن التي يتواجد فيها الطلاب داخل الكلية ،كذلك المدرجات واللجان الامتحانية مع الالتزام بعمليات التنظيف المستمر لها.

وأشار الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الآداب، خلال انعقاد اجتماع مجلس الكلية برئاسته إلى أنه تم التصديق على محضر اجتماع مجلس الكلية السابق، حيث تم مناقشة عدة قرارات هامة مؤكدًا أنها فى مصلحة الطلاب فى المقام الأول ومن تلك القرارات التالي:

وافق المجلس على عقد جميع الامتحانات بنظام" البابل شيت" الذى يعتمد على التصحيح الإلكترونى وبالتالى يبتعد تمامًا عن أى تدخل أو تصحيح يدويًا  ، كما قرر المجلس . مع بداية الفصل الدراسى الثانى هناك الاستعداد لتجهيز المعامل بشكل مناسب  مع بداية الفصل الدراسي الثاني  ، مع توافر أجهزة حاسب آلي تساعد الطلاب على إنجاز مهاهم وسرعة استجاباتهم وتعاملهم مع تلك الأجهزة.

كما وافق مجلس كلية الاداب جامعة العريش، على بعض الخطط البحثية المقدمة لنيل درجة الماجستير مع إضفاء بعض التعديلات عليها، كما تحدد يوم 26 فبراير الجاري ٢٠٢١م .، بأن  تكون الكلية مستعدة لاستقبال الطلاب بجميع الفرق وذلك لإجراء  الامتحانات يوم السبت ٢٧ فبراير  مع توفير كافة أدوات التعقيم.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا،وذلك بالتزام جميع  الطلاب بارتداء الكمامات ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وعدم القيام بأعمال شغب أو أى نوع من أنواع الغش حتى لا يتعرض للمسألة القانونية، وقد حضر مجلس الكلية، كلًا من الوكلاء ورؤساء الأقسام وبعضًا من الأساتذة  بمختلف الأقسام.

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