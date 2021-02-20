العراق.. الاعتماد على شخصيات كرتونية لتعليم الأطفال عبر المنصات الإلكترونية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، حيدر فاروق السعدون، أن الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الإلكترونية.





وأرجع "السعدون"، في تصريحات صحفية له، صعوبة التعليم إلى صغر أعمار المتلقين، وقلة وعيهم بالتطبيقات الإلكترونية في الجانب التعليمي.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن الوزارة عالجت المشكلة عبر نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل، منوها بأن أي قرار يخص دوام المدارس يعتمد على مقررات خلية الأزمة.